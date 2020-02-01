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Сенат США провалил голосование за свидетелей в деле об импичменте Трампа

1 февраля, 03:10

Республиканское большинство в Сенате не поддержало идею вызова свидетелей

/ Фото: Getty Images

Сенат Соединенных Штатов провалил голосование по поводу вызова дополнительных свидетелей и документов в рамках слушаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом передает CNN.

Инициативу демократов, которые начали процесс импичмента, имея большинство в Палате представителей Конгресса США, заблокировали республиканцы, которые главенствуют в Сенате.

В пятницу, 31 января, на голосовании по дополнительных свидетелях и документах, "За" высказались всего 49 из 100 сенаторов, в том числе двое республиканцев – Митт Ромни и Сюзан Коллинз. Однако против проголосовал 51 республиканец, таким образом отклонив инициативу демократов.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Глава демократического меньшинства Чак Шумер прокомментировал решение, назвав голосование "предательством".

"Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту – это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий", – сказал он.

Ранее команда юристов президента США Дональда Трампа попросила оправдать американского лидера на суде по делу об импичменте. Адвокаты Трампа заявили, что "настало время закончить это", обратившись во вторник, 28 января, к Сенату США с просьбой оправдать президента. При этом они попытались отодвинуть на второй план обвинения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в поведении Трампа в отношении Украины.

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