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Сенат США рассматривает импичмент Трампа: онлайн-трансляция

21 января, 21:03

Контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента

Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Сенат Соединенных Штатов начал рассматривать дело об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

На слушаниях должны решить, виновен ли президент в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Палата представителей сочла Трампа виновным в этом и проголосовала за импичмент Трампа в декабре прошлого года.

Как отмечается, контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента.

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Агентство добавляет, что слушания будут длительными, процесс будет идти шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

В тренде
Сенат США рассматривает импичмент Трампа: онлайн-трансляция
Фото: REUTERS/Mary F. Calvert

Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Ранее сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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