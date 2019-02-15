Сенат США утвердил госбюджет, чтобы избежать новой приостановки работы правительства

Бюджет предусматривает выделение лишь 1,37 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на 5,7 млрд долларов

Фото: AFP

Сенат США утвердил госбюджет, чтобы избежать новой приостановки работы правительства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg 2019-02-15T01:40:00+02:00 США Бюджет предусматривает выделение лишь 1,37 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на 5,7 млрд долларов

Сенат Конгресса США в четверг утвердил законопроект о финансировании федерального правительства США до сентября текущего года, чтобы избежать новой приостановки его работы. Бюджет предусматривает выделение лишь 1,37 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, хотя президент Дональд Трамп настаивал на 5,7 млрд долларов. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса США.

Теперь законопроект должна принять нижняя палата, а затем документ попадет на стол к главе Белого дома. Пресс-служба администрации США уже заявила, что Трамп подпишет законопроект, чтобы избежать новой приостановки работы правительства, но также объявит о введении режима ЧП на границе с Мексикой для получения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

В связи с отказом демократов в ответ на ультиматум Трампа и республиканцев включить в госбюджет свыше 5,7 млрд долларов на сооружение барьера на границе с Мексикой 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней. 25 января президент подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления работы федерального правительства до 15 февраля.

Как мы писали, что президент США Дональд Трамп намерен подписать компромиссный вариант договоренности, позволяющий избежать повторной частичной приостановки работы федерального правительства страны ("шатдауна").

Ранее глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность объявления второго шатдауна из-за споров Трампа с Конгрессом.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса по упрощенной процедуре все-таки утвердила законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

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