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Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

23 июля, 20:00

В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового министра обороны США

Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts
Марк Эспер. Фото: REUTERS/Francois Walschaerts.

Сенат Конгресса США утвердил во вторник выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировала телекомпания "Си-СПЭН".

В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.

Сенат Конгресса США утвердил во вторник выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировала телекомпания "Си-СПЭН".

В ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

Эспер – ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. 

Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса. Эспер с 20 ноября 2017 года занимает должность министра армии США. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.

Напомним, глава Пентагона Мэттис ушел в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом. Он не поддержал решение о выведении войск США из Сирии.

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Тег США, Пентагон, Эспер

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Источник:

ТАСС

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