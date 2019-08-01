Сенат США утвердил нового постперада страны в ООН

Сенат Конгресса США на заседании утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.
Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34 законодателя. В ближайшее время Крафт будет приведена к присяге в качестве постоянного представителя США при ООН.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. В Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.
The Wall Street Journal также со ссылкой на источники, сообщила, что Трамп всерьез рассматривает кандидатуру 57-летней Крафт, которая была назначена на пост посла США в Канаде в октябре 2017 года. По данным издания, в вашингтонской администрации Крафт высоко ценят.
Крафт в 2004–2005 гг. курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году Крафт поддерживала Джорджа Буша — младшего. В период его президентства в 2007 году она занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.
Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев — сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около 2 млн долларов.
Накануне Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН. По словам Науэрт, она отказывается от борьбы за должность ради своей семьи.
Напомним, что действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".
Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".
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