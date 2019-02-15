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Сенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру главы Минюста

Сегодня, 02:45

Уильям Барр возглавлял Минюст США при президенте Джордже Буше-старшем

Фото: AFP
Сенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру главы Минюста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5fa/f2d/5c65faf2dc525.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5fa/f2d/5c65faf2dc525.jpg США Уильям Барр возглавлял Минюст США при президенте Джордже Буше-старшем

Сенат Конгресса США утвердил Уильяма Барра в должности главы Минюста. На этот пост Барра выдвинул президент Дональд Трамп.

Барр, работавший генпрокурором при президенте Джордже Буше-старшем, сменит на посту Джеффа Сешнса, которого президент отправил в отставку из-за его решения отстраниться от расследования по "российскому делу".

В ходе слушаний по вопросу об утверждении его кандидатуры сенаторы-демократы предъявляли Барру претензии по поводу написанной им в прошлом году служебной записки с критикой в адрес спецпрокурора Роберта Мюллера и его расследования о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны Трампа.

Барр заявил, что записка имела "ограниченную сферу использования", и заверил, что позволит спецпрокурору завершить расследование без какого-либо вмешательства.

Как ожидается, многие демократы выступят против кандидатуры Барра из опасений, что он может не полностью обнародовать результаты расследования Мюллера. Однако его утверждение почти гарантировано, поскольку Сенат контролируют республиканцы. Предполагается, что Барр будет поддерживать жесткую иммиграционную политику Трампа.

Напомним, кандидат на пост министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр не станет отправлять в отставку без достаточных на то оснований специального прокурора Роберта Мюллера, который выясняет обстоятельства вмешательства России в американские выборы, если соответствующее распоряжение отдаст президент США Дональд Трамп. Об этом Барр заявил во время слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению. 

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет давать ответов на новые вопросы, которые планирует задавать команда спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о расследовании вмешательства России в выборы в США 2016 года. Такое заявление сделал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Также Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы. 

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Тег Трамп, минюст, должность, Мюллер, Уильям Барр

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Источник:

Голос Америки

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