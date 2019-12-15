Сенатор Грэм пообещал "похоронить" импичмент Трампа

Он выразил надежду, что импичмент закончится на благо страны

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Глава юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм заявил, что приложит все усилия, чтобы процесс импичмента Трампа закончился как можно быстрее.

"Это дело дойдет до Сената и очень быстро умрет. Я приложу все усилия, чтобы оно быстро умерло", – заявил Грэм в интервью CNN.

На вопрос журналиста, уместно ли озвучивать такое мнение заранее, Грэм ответил: "Я должен так думать, потому что я так действую".

"Я стараюсь дать достаточно четкий сигнал о своем решении. И не стремлюсь изображать из себя справедливого судью", – сказал Грэм.

По его мнению, все, что происходит сегодня вокруг этого дела – "лишь узкопартийное чушь".

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Грэм спрогнозировал, что процесс импичмента завершится примерно в середине января. "Лично я думаю, что президент Трамп выйдет из этого более сильным. Хорошая новость заключается в том, что политики США должны доказать американской публике, что не все мы сошли с ума. Поэтому может появиться атмосфера компромисса, что бывает после импичмента, рожденного из политической целесообразности", – сказал Грэм.

Он выразил надежду, что импичмент закончится на благо страны: "Я думаю, что лучше всего для Америки – оставить все это позади".

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"Если вам не нравится президент Трамп, можете проголосовать против него менее чем через год", – подытожил сенатор.

Грэм также заявил, что не желает слушать Байдена или других свидетелей: "Я хочу выслушать дело на основании документов, подготовленных Палатой представителей – и проголосовать".

Напомним, ранее демократы Палаты представителей Конгресса США выдвинули два обвинения в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Трампу предъявили обвинение в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

А 3 декабря Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью. В отчете говорится, что Трамп оказывал давление на Украину, которая должна была помочь ему победить на президентских выборах 2020 года, и впоследствии препятствовал Конгрессу в расследовании.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и из-за замораживания военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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