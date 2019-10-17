Сенатор США заявил, что Трамп назвал Пелоси третьесортным политиком

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с законодателями по Сирии допускал оскорбления и назвал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси третьесортным политиком. Об этом утверждал лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер после встречи в Белом доме.

"Трамп оскорблял, в частности, спикера Пелоси. Она держалась хладнокровно, он назвал ее третьесортным политиком, — сказал Шумер. — Это не было диалогом, не было сосредоточено на фактах".

"Я спросил президента, какой у него план по сдерживанию ИГ , но у него нет плана, он лишь сказал, что турки и сирийцы проследят за захваченными боевиками ИГ", — продолжил сенатор. "Я задал вопрос: „Если у ли у разведки основания считать, что у Турции и сирийцев такие же интересы, как и курдов в отношении ИГ?" Глава Пентагона Марк Эспер честно ответил, что нет", — добавил он.

В преддверии встречи Палата представителей приняла двухпартийную резолюцию, призывающую президента пересмотреть свое решение о выводе войск с северо-востока Сирии. Документ поддержали 354 конгрессмена, против высказали 60 законодателей, четверо воздержались. "Мы были сегодня приглашены на встречу с президентом в очень сложное для него время, — сказала Пелоси. — Полагаю, что результаты голосования по резолюции заставили его дрожать, поэтому мы не смогли продолжать встречу — президент уже был оторван от реальности".

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По словам лидера республиканского меньшинства в палате Кевина Маккарти, Пелоси выбежала со встречи. "Она все пыталась политизировать. Если бы она сфокусировалась на том, что беспокоит большинство американцев, но спикер сфокусировалась на импичменте", — отметил он, назвав продуктивной встречу законодателей с президентом.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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