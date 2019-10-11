Сенаторы потребовали от Помпео ответа на отстранение посла в Украине

Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович, - говорится в заявлении

/ Фото: Pixabay

Десять сенаторов-демократов из комитета Сената по международным отношениям написали госсекретарю Майку Помпео, требуя ответов на майское отстранение тогдашнего посла в Украине Мэри Йованович.

"Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более, чем тридцатилетней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение – что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов", – говорится в письме сенаторов.

В своем послании законодатели попросили Помпео "не препятствовать ее показаниям в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия".

Конгрессмены также задали госсекретарю ряд вопросов, чтобы получить больше ясности в отношении отзыва Йованович с ее поста в Киеве.

Реклама

Кроме того, сенаторы обвинили главу госдепартамента в том, что он отказался публично поддерживать персонал своего ведомства на фоне продолжающихся атак Трампа на неназванного осведомителя, чья жалоба на его июльский звонок с президентом Украины привела к тому, что Палата представителей США начала процесс импичмента.

"Как глава глобальной дипломатической силы нашей страны, ваш отказ встать на защиту карьерных работников и поддержать информаторов вызывает тревогу. На вас возложена обязанность не продолжать разрушительные и необоснованные нападки президента, а направить простой сигнал всем, кто работает в Государственном департаменте – вы их поддерживаете", – написали законодатели.

В тренде Дело на десятки миллиардов долларов: как Китай соперничает с Россией за Казахстан

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов в Украине, женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", — отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу в Украине в мае нынешнего года. 11 октября она даст показания в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в связи с телефонным разговором двух лидеров.

Напомним, США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама