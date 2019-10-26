Сенаторы потребовали расследовать роль Турции в применении белого фосфора в Сирии

Сенаторы требуют от Помпео выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть в руки турецких военных

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Группа американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, потребовала от госсекретаря США Майкла Помпео расследовать роль Турции в предполагаемом применении на севере Сирии боеприпасов с белым фосфором против гражданских лиц. Об этом сообщил еженедельник Foreign Policy.

Соответствующее письмо главе американской дипломатии направили сенаторы Крис Ван Холлен (демократ, от штата Мэриленд), Патрик Лихи (демократ, от штата Вермонт), Ричард Блюментал (демократ, от штата Коннектикут) и Марша Блэкберн (республиканка, от штата Теннеси). В нем от госсекретаря требуется предоставить ответ к 1 ноября.

Сенаторы требуют от Помпео выяснить, как боеприпасы с белым фосфором могли попасть в руки турецких военных, было ли их предполагаемое применение нарушением международного права, и если да, то дать ответ, как на это будет реагировать американская администрация. Законодатели также интересуются, принимали ли подразделения Вооруженных сил Турции, которые предположительно применили белый фосфор, это решение самостоятельно или же действовали по указанию властей страны.

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Законодатели также хотят, чтобы Госдепартамент выяснил, какие именно турецкие подразделения могли быть причастны к использованию боеприпасов и намерены ли турецкие власти привлечь к ответственности виновных. Они также интересуются, рассмотрит ли американская администрация возможность приостановки военной помощи этим подразделениям.

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Военная операция вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Однако позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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