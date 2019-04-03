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Сенаторы США подготовили законопроект, чтоб предотвратить вмешательство РФ в выборы США

Сегодня, 13:24

Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер в разных сферах

Фото: AFP
Сенаторы США подготовили законопроект, чтоб предотвратить вмешательство РФ в выборы США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg США Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер в разных сферах

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий намерена внести на рассмотрение Конгресса законопроект, содержащий угрозу введения жестких санкций в отношении России для предотвращения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. 

Законопроект предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также в отношении суверенного российского долга.

Как сообщалось, исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявлял, что США сохранят санкции против РФ, пока Киев не получит контроль над Донбассом и Крымом. Он призвал Россию остановить войну против Украины.

Стоит отметить, что Россия на Совбезе ООН пыталась обвинить Украину в ситуации на Донбассе, хотя в поддержку Киева выступили, среди прочего, Франция с Германией. В свою очередь в Украине прокомментировали выступление России в СБ ООН. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что мировое сообщество уже отлично понимает вину России в агрессии против Украины и не воспринимает всерьез оправдания Москвы.

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Тег Россия, США, санкции, сенат, сенаторы

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Reuters

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