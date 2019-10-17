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Сенаторы США предложили новые санкции против России "за враждебное поведение" в Сирии

17 октября, 21:43

Санкции должны быть болезненными, считают в комитете по иностранным делам

/ Фото: AFP

Глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш, старший демократ комитета Роберт Менендес и другие сенаторы представят законопроект в связи с операцией Анкары на северо-востоке Сирии, включающий новые санкции против Турции и России.

Об этом говорится в распространенном в четверг, 17 октября, заявлении законодателей.

"Двухпартийный законопроект, который будет скоро представлен, потребует от администрации предоставить стратегию того, как сохранить наши победы в борьбе с "Исламским государством" и предотвратить возрождение ИГ в Сирии и Ираке, предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению Сирии, — отмечается в тексте. — Кроме того, [предлагается] ограничить поставки вооружений Турции и ввести новые болезненные санкции против Турции и России".

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По мнению сенаторов, стратегия должна включать отчеты о влиянии России и Ирана в Сирии, возможностях восстановления группировкой ИГ своих позиций.

"Требуются данные о вторжении Турции в Сирию, условиях гуманитарного доступа, помощи и защиты гражданских лиц, сведения о возможных военных преступлениях Турции, — говорится в заявлении. — [Предлагаются] ограничения на поставки вооружений Турции, санкции против турецких чиновников и лиц, поставляющих вооружения для турецких сил в Сирии, президенту следует противодействовать получению Турцией займов от международных финансовых институтов, также [предлагаются] санкции за враждебное поведение России в Сирии, за поддержку [президента Сирии Башара] Асада".

Напомним, вице-президент США Майк Пенс позже заявил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Вашингтон не делал уступок Анкаре на переговорах по Сирии и курдам, речь шла только об отмене санкций и отказе от новых рестрикций .

Также напомним, что Соединенные Штаты и Турция будут договариваться о создании зоны безопасности иприостановке военной операции на границе с Сириейна пять суток.

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Иран Сирия Турция санкции против России Конгресс США

Источник: ТАСС

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