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Сенаторы в США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ

Сегодня, 01:45

Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона

Фото: Pixabay
Сенаторы в США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e7d/d32/5c6e7dd329a51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e7d/d32/5c6e7dd329a51.jpg США Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона

Сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе, говорится в законопроекте, опубликованном в среду в электронной базе Конгресса США.

"Президент должен ввести санкции... в отношении не менее 24 высокопоставленных сотрудников российской Федеральной службы безопасности, которые не подпали под санкции США ранее даты вступления в силу (законопроекта – ред.)", – говорится в проекте документа.

Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона. Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока глава Госдепа США не установит и не подтвердит компетентным комитетам Конгресса, что задержанные украинские моряки больше не находятся в заключении, говорится в тексте законопроекта.

Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA), был опубликован на сайте Конгресса в среду. Авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.

Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

Как мы уже писали, ранее адвокат другого украинского моряка Андрея Эйдера сообщила о результатах его повторных анализов на гепатит.

Мы также писали, что ранее в этом месяце в ФСБ состоялся дополнительный допрос военнопленного моряка Андрея Драча.

Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.

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Тег Россия, азовское море, Керченский пролив, санкции, Сенат США, пленные моряки

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Источник:

Интерфакс-Украина

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