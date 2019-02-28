Сенаторы в США предложили ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ
Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона
Сенаторы США в законопроекте, предусматривающим новые ограничительные меры в отношении России, предложили ввести санкции против не менее чем "24 высокопоставленных сотрудников ФСБ" из-за инцидента в Керченском проливе, говорится в законопроекте, опубликованном в среду в электронной базе Конгресса США.
"Президент должен ввести санкции... в отношении не менее 24 высокопоставленных сотрудников российской Федеральной службы безопасности, которые не подпали под санкции США ранее даты вступления в силу (законопроекта – ред.)", – говорится в проекте документа.
Санкции предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты вступления в силу этого закона. Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока глава Госдепа США не установит и не подтвердит компетентным комитетам Конгресса, что задержанные украинские моряки больше не находятся в заключении, говорится в тексте законопроекта.
Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019, DASKA), был опубликован на сайте Конгресса в среду. Авторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков получили ранения.
Суда отконвоировали в Керчь, а находившихся на них 24 украинцев арестовали и обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
В Киеве заявили, что арестованные моряки – военнопленные и потребовали их освобождения.
Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.
Как мы уже писали, ранее адвокат другого украинского моряка Андрея Эйдера сообщила о результатах его повторных анализов на гепатит.
Мы также писали, что ранее в этом месяце в ФСБ состоялся дополнительный допрос военнопленного моряка Андрея Драча.
Смотрите видео: Россия не собирается освобождать украинских моряков.
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