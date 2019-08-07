Люди бросали сумки и теряли обувь: Манхэттен охватила паника

Причиной для суматохи стал крик о стрельбе на Таймс-сквер

На центральной площади и одной из самых оживленных частей Нью-Йорка, Таймс-сквер, где одновременно могут находится тысячи туристов, неожиданно возникла паника.

Кто-то из прохожих начал кричать "На Таймс-сквер стреляют!", после чего, помня сразу несколько массовых расстрелов, которые произошли в США за короткий срок, люди бросились бежать врассыпную. Прохожие бросали свои сумки, а кто-то даже терял обувь и бежал босиком.

Прибывшая на место событий полиция выяснила, что никакой угрозы не существует. А прохожие просто приняли за звук стрельбы шум выхлопов мотоцикла. В результате паники никто не пострадал, а движение на Таймс-сквер вскоре было восстановлено.

"Мы только вышли из кинотеатра, как увидели перепуганных людей. Они бежали кто куда, шумели. Все почему-то решили, что кто-то стреляет. Едва не задавили друг друга", – рассказала очевидица произошедшего.

Напомним, 4 августа 24-летний житель города Беллбрук Коннор Беттс попытался попасть в ночной клуб Ned Peppers. Когда ему отказали, он достал автомат и начал стрелять. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали радикала. На нем был обнаружен бронежилет и дополнительные обоймы.

Не прошло и суток после этой трагедии, как в штате Огайо открыли стрельбу на улице возле одного из заведений в городе Дейтон. Стрелком оказался 24-летний житель расположенного в этом же штате города Беллбрук Коннор Беттс.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама