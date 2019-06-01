Сериал "Чернобыль" бьет все рекорды, а экс-посол США поплатилась за интриги против Трампа: главные новости мира

Впервые в истории Австрии правительство страны отправилось в отставку

Фото: hbo.com/chernobyl.

Почему Америка не поддержала Порошенко на выборах? Сколько зрителей во всем мире посмотрели сериал "Чернобыль"? За какие заслуги трансгендер был выбран мэром итальянского городка? Ответы на эти вопросы вы найдете в ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели.

Волкер объяснил, почему США не поддержали Порошенко на выборах

США не собирались поддерживать на президентских выборах в Украине ни Петра Порошенко, ни Владимира Зеленского, так как готовы были работать с любым из победителей избирательной кампании.

Об этом заявил во время дискуссии в Фонде Карнеги в Вашингтоне спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Голос Америки".

Он отметил важную проблему, что украинцы начинают привыкать к российской агрессии и боевым действиям на Донбассе. Дипломат призывает не забывать, что каждую неделю на фронте гибнут люди.

Также спецпредставитель Госдепа подчеркнул, что во время президентских выборов США не оказывали поддержку ни тогда еще действующему президенту Порошенко, ни кандидату в президенты Зеленскому, а выступали за демократический выбор украинцев.

"Думаю, в команде Зеленского есть определенное разочарование, что Европа пыталась выразить поддержку Порошенко, но США этого не делали. Я очень рад, что на самом деле Порошенко даже жаловался нам, что мы не выражаем ему достаточно поддержки. И наш неизменный ответ был, что мы не выбираем людей. Мы выступаем за принципы и политику, кто бы ни возглавлял Украину", – сказал Волкер.

В то же время американский дипломат добавил, что визит делегации США во главе с министром по энергетике Риком Перри на инаугурацию Зеленского свидетельствует о высокой поддержке Вашингтона.

Отметим, что после избрания нового президента Украины, ходит много разговоров о возможных контактах нового руководства страны с Москвой для урегулирования ситуации на Донбассе. В свою очередь Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным. Он считает, что для Украины и России важно иметь прямые переговоры на высшем уровне.

Нашумевший "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории

Если один рейтинговый сериал от HBO "Игра престолов" уже закончился и был показан документальный фильм о нем, то другой мини-сериал – "Чернобыль"стал самым рейтиновым в истории по данным imdb. Так, по данным International Movie Data Base мини-сериал" Чернобыль" возглавил рейтинг сериалов всех времен, получивших самую высокую оценку зрителей.

Новый проект от HBO состоит из пяти эпизодов. Режиссером проекта стал швед Юхан Ренк, известный такими работами, как "Викинги", "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие", а также клипами для Мадонны и Дэвида Боуи. Главные роли в сериале исполняют номинант премии "Эмми" Джаред Харрис ("Корона", "Безумцы"), Стеллан Скарсгорд ("Меланхолия", "Умница Уилл Хантинг") и номинант "Оскара" Эмили Уотсон ("Хилари и Джеки", "Рассекая волны").

Всего в списке лучших сериалов всех времен оказалось 250 проектов. А десятка лидеров выглядит так:

"Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов)

"Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс голосов)

"Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс голосов)

"Планета Земля" (9,4 — 147 тыс голосов)

"Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн голосов)

"Игры престолов" (9,4 — 1,5 млн голосов)

"Наша Планета" (9,4 — 10 тыс голосов)

"Прослушка" (9,3 — 244 тыс голосов)

"Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс голосов)

"Голубая планета" (9,3 — 19 тыс голосов)

Подробнее о сериале читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Равнодушных нет: почему нужно смотреть сериал "Чернобыль".

После скандала парламент отправил правительство Австрии в отставку

После скандала с видео парламент Австрии отправил в отставку правительство канцлера Себастьяна Курца.Об этом 27 мая сообщило британское издание The Guardian.

Правительство Курца отправлено в отставку в связи с выражением вотума недоверия со стороны депутатов из Социал-демократической партии и ультраправой националистической пророссийской партии "Австрийская партия свободы".

Голосование за отставку произошло после появления видео, на котором с участием уже бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе на вилле на острове Ибица обсуждалась возможность приобретения влиятельного австрийского издания Kronen Zeitung женщиной, которая назвала себя племянницей российского олигарха. Видео было обнародовано 17 мая немецкими изданиями Süddeutsche Zeitung и Spiegel.

Видео: AFP

В комментарии Spiegel Штрахе подтвердил факт этого разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскованной атмосфере навеселе". Позже он отверг все обвинения в свой адрес о нарушении закона, назвал видеозапись незаконной и пообещал правовые шаги. Он попросил прощения у жены за свое поведение, которое было "ошибкой". По его словам, он вел себя как "подросток навеселе", а также "в стиле мачо", который пытался произвести впечатление на предполагаемую владелицу виллы на Ибице.

Курц был отправлен в отставку с поста канцлера на фоне победы его партии на выборах в Европейский парламент. К проведению досрочных выборов парламента в сентябре, в переходный период руководство в правительстве будут осуществлять эксперты и высокопоставленные чиновники.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович участвовала в интригах против Трампа

27 мая у Трампа рассказали об интригах Йованович и когда Киеву ждать нового посла США.

"Все, что я могу сказать, – это то, что я о ней слышал. А именно – что ее посольство было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа", – сообщил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Кроме того, по словам Джулиани, Мари Йованович, а также первый заместитель посла Джордж Кент были плотно вовлечены в помощь миллиардеру Джорджу Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить).

"Собственно, они и подготовили всю эту историю со Специальным прокурором. Это было до того, как она получила свое вознаграждение в виде должности посла", – сказал адвокат Трампа.

Также Джулиане сообщил, что пока нет окончательного решения, кого Вашингтон отправит в Киев вместо Йованович.

"Это займет еще какое-то время. Надо изучить список кандидатов. И придется потерпеть, поскольку кандидатура должна пройти Сенат. Это займет еще какое-то время, но кто-то будет назначен, я в этом уверен. В следующие несколько недель", – сказал он.

Трансгендер стал мэром итальянского города

Трансгендер впервые стал мэром города в Италии . Как стало известно 29 мая, Джанмарко Негри возглавил город Тромелло. Он защищал права сексуальных меньшинств, поэтому стал популярным политиком в городе.

Стоит отметить, что ранее Джанмарко звали Мария. Четыре года назад девушка решила сделать операцию по смене пола. Говорит, что всю жизнь чувствовала себя мужчиной.

По результатам выборов Негри получил более 37,5 процентов голосов. Он боролся еще с тремя кандидатами на должность мэра Тромелло.

Как мы писали ранее, в Нидерландах впервые выдали паспорт, в котором указан "нейтральный" пол владельца. Паспорт выдали Леоне Зекерс, 57 лет. В документе пол указали как "X".

Рожденный мужчиной, в 2001 году Зекерс перенес операцию, чтобы стать женщиной, но теперь идентифицирует себя как интерсексуал. Зекерс выиграл судебный процесс, и судьи постановили, что отказ регистрации в качестве нейтрального пола является "нарушением частной жизни, самоопределения и личной автономии".

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