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Сестра подозреваемого в стрельбе в Огайо и ее друг обнаружены убитыми

Сегодня, 02:03

В результате стрельбы в Дейтоне погибли девять человек

/ Фото: AFP

Сестра подозреваемого в стрельбе в Огайо и ее друг обнаружены убитыми https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 США В результате стрельбы в Дейтоне погибли девять человек

Сестра мужчины, подозреваемого в стрельбе в центре города Дейтон (штат Огайо), и ее друг обнаружены застреленными в машине. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники в правоохранительных органах телекомпания Эн-би-си на своей странице в "Твиттере".

Другие подробности пока не приводятся.

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Напомним, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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Кроме того, недавно стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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США стрельба огайо

Источник: ТАСС

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