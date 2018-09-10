Северная Корея скрывает свою ядерную активность, США готовят ответ – СМИ

Сегодня, 16:33

Разведслужбы США также зафиксировали случаи изъятия ядерных боеголовок из указанного склада, хотя и не предоставили сведений о том, куда они были перевезены

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: Facebook
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: Facebook

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточает свою политику в отношении КНДР из-за продолжения Пхеньяном программы создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на заявления трех неназванных высокопоставленных представителей американской администрации сообщил в понедельник телеканал NBC.

По его данным, несмотря на обнадеживающие слова северокорейского лидера Ким Чен Ына о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова и их позитивную оценку президентом Трампом, "северокорейский режим активизировал усилия по сокрытию своей ядерной активности" и за три месяца, прошедших после американо-северокорейского саммита в Сингапуре, "построил объекты, затрудняющие доступ к как минимум одному складу боеприпасов".

Разведслужбы США также зафиксировали случаи изъятия ядерных боеголовок из указанного склада, хотя и не предоставили сведений о том, куда они были перевезены.

"Они пытаются их перемещать с места на место с тем, чтобы запутать наши средства слежения", - заявил телеканалу один из указанных представителей.

По оценкам спецслужб, КНДР может изготовить в 2018 году от пяти до восьми новых единиц ядерного оружия, что свидетельствует о фактическом сохранении этой страной прежних темпов реализации своей ядерной программы, которых Пхеньян придерживался до начала "мирного диалога" между Трампом и Ким Чен Ыном. В связи с этим, сообщает телеканал, администрация Трампа "вынуждена занять более агрессивную позицию в отношении Пхеньяна".

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампапотому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.
США, КНДР, Трамп, Ким Чен Ын, северная корея
Источник:

ТАСС

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