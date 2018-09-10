Северная Корея скрывает свою ядерную активность, США готовят ответ – СМИ

Разведслужбы США также зафиксировали случаи изъятия ядерных боеголовок из указанного склада, хотя и не предоставили сведений о том, куда они были перевезены

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточает свою политику в отношении КНДР из-за продолжения Пхеньяном программы создания ядерного оружия. Об этом со ссылкой на заявления трех неназванных высокопоставленных представителей американской администрации сообщил в понедельник телеканал NBC.

По его данным, несмотря на обнадеживающие слова северокорейского лидера Ким Чен Ына о стремлении к денуклеаризации Корейского полуострова и их позитивную оценку президентом Трампом, "северокорейский режим активизировал усилия по сокрытию своей ядерной активности" и за три месяца, прошедших после американо-северокорейского саммита в Сингапуре, "построил объекты, затрудняющие доступ к как минимум одному складу боеприпасов".

Разведслужбы США также зафиксировали случаи изъятия ядерных боеголовок из указанного склада, хотя и не предоставили сведений о том, куда они были перевезены.

"Они пытаются их перемещать с места на место с тем, чтобы запутать наши средства слежения", - заявил телеканалу один из указанных представителей.

По оценкам спецслужб, КНДР может изготовить в 2018 году от пяти до восьми новых единиц ядерного оружия, что свидетельствует о фактическом сохранении этой страной прежних темпов реализации своей ядерной программы, которых Пхеньян придерживался до начала "мирного диалога" между Трампом и Ким Чен Ыном. В связи с этим, сообщает телеканал, администрация Трампа "вынуждена занять более агрессивную позицию в отношении Пхеньяна".

Как известно, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также сообщалось, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын готовит "подарок" для Трампа, потому что хочет завершить денуклеаризацию до конца президентского срока главы Белого дома.