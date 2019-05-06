Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Северная Корея возобновила ракетные запуски: Помпео указал на важную деталь

6 мая, 10:45

Запуски произошли сразу после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео связал визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию с проведенными КНДР девять дней спустя учениями с использованием новых тактических управляемых ракет. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью, опубликованном в воскресенье телеканалом CBS.

"Санкции (против Пхеньяна) не изменились. Самые жесткие санкции в истории КНДР остаются. Возможно, именно это сегодня оказывает давление на председателя Кима. Вы видели, что (запуски) произошли сразу после визита (Ким Чен Ына) в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после того, как поговорил с Владимиром Путиным", – утверждает Помпео.

По словам госсекретаря, Вашингтон "все еще оценивает возможный ответ (на запуски)".

"Я хочу подчеркнуть, что мы максимально используем любую дипломатическую возможность, (чтобы найти решение в сложившейся ситуации), - отметил Помпео. - Я все так же продолжаю призывать своих коллег к переговорам".

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, КНДР, Северная Корея, Помпео

Вы сейчас просматриваете новость " Северная Корея возобновила ракетные запуски: Помпео указал на важную деталь". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КНДР подтвердила испытание реактивных орудий

Вчера, 03:02

Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын

Президент Южной Кореи после запусков КНДР созвал экстренное совещание

4 мая, 08:36

Участники совещания отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной

Американцы будут следить за ситуацией с запуском ракеты КНДР – Белый дом

4 мая, 06:47

В Белом доме осведомлены о действиях Северной Кореи

Пентагон не зафиксировал запуска ракет в КНДР

4 мая, 05:37

Южнокорейские и американские военнослужащие анализируют имеющиеся данные

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как помолодеть на 10 лет за час, чтобы никто ничего не заметил

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Астролог рассказал о смертельной болезни Софии Ротару

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Актеры, повторившие трагические судьбы своих героев

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Мокро и прохладно: прогноз погоды в Украине на неделю

4 мая, 07:37

В понедельник, 6 мая осадки вернутся в центральные и северные регионы Украины

В Минкульте назвали зарплату Нищука за март

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

В ВР угрожают обратиться к правоохранителям из-за отказа Парубия