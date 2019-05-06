Северная Корея возобновила ракетные запуски: Помпео указал на важную деталь

Запуски произошли сразу после визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео связал визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию с проведенными КНДР девять дней спустя учениями с использованием новых тактических управляемых ракет. Соответствующее заявление дипломат сделал в интервью, опубликованном в воскресенье телеканалом CBS.

"Санкции (против Пхеньяна) не изменились. Самые жесткие санкции в истории КНДР остаются. Возможно, именно это сегодня оказывает давление на председателя Кима. Вы видели, что (запуски) произошли сразу после визита (Ким Чен Ына) в Россию. Он решил предпринять такие действия сразу после того, как поговорил с Владимиром Путиным", – утверждает Помпео.

По словам госсекретаря, Вашингтон "все еще оценивает возможный ответ (на запуски)".

"Я хочу подчеркнуть, что мы максимально используем любую дипломатическую возможность, (чтобы найти решение в сложившейся ситуации), - отметил Помпео. - Я все так же продолжаю призывать своих коллег к переговорам".

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели от 70 до 200 км и упали в море.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Северная Корея возобновила ракетные запуски: Помпео указал на важную деталь". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"