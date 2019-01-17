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Шатдаун в США: Госдеп нашл деньги на зарплаты и просит сотрудников выйти на работу

Сегодня, 21:30

Замгоссекретаря Билл Тодд уверен, что ведомство должно продолжать работу даже в отсутствие финансирования

Фото: AFP
Шатдаун в США: Госдеп нашл деньги на зарплаты и просит сотрудников выйти на работу https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0d7/623/5c40d762313f5.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0d7/623/5c40d762313f5.jpg США Замгоссекретаря Билл Тодд уверен, что ведомство должно продолжать работу даже в отсутствие финансирования

Шатдаун в США – прекращение работы правительства из-за отсутствия финансирования, в котором американцы обвиняют Трампа, должен прекратится. И руководство Госдепартамента призвало своих сотрудников, отправленных в отпуск из-за бюджетного кризиса в США, вернуться на работу на следующей неделе.

Как говорится в заявлении исполняющего обязанности замгоссекретаря Билла Тодда, ведомство приняло меры для выплаты зарплат своим сотрудникам в условиях частичной приостановки финансирования федерального правительства.

"Крайне важно, чтобы Госдепартамент выполнял свою миссию, будучи ведомством, отвечающим за национальную безопасность", — отметил Тодд.

В то же время американский президент Дональд Трамп продолжает обвинять своих политических оппонентов из Демократической партии в приостановке работы всех государственных учреждений в США. По словам американского лидера, демократы так и не предложили ему провести новые переговоры насчет компромисса о финансировании строительства стена на границе с Мексикой.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

По подсчетам экспертов, потери американской экономики от шатдауна могут составить порядка 1,2 млрд долларов в неделю, если шатдаун затянется.

бюджет, кризис, Госдепартамент США, шатдаун

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Источник:

Reuters

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