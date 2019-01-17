Шатдаун в США: Госдеп нашл деньги на зарплаты и просит сотрудников выйти на работу
Замгоссекретаря Билл Тодд уверен, что ведомство должно продолжать работу даже в отсутствие финансирования
Шатдаун в США – прекращение работы правительства из-за отсутствия финансирования, в котором американцы обвиняют Трампа, должен прекратится. И руководство Госдепартамента призвало своих сотрудников, отправленных в отпуск из-за бюджетного кризиса в США, вернуться на работу на следующей неделе.
Как говорится в заявлении исполняющего обязанности замгоссекретаря Билла Тодда, ведомство приняло меры для выплаты зарплат своим сотрудникам в условиях частичной приостановки финансирования федерального правительства.
"Крайне важно, чтобы Госдепартамент выполнял свою миссию, будучи ведомством, отвечающим за национальную безопасность", — отметил Тодд.
В то же время американский президент Дональд Трамп продолжает обвинять своих политических оппонентов из Демократической партии в приостановке работы всех государственных учреждений в США. По словам американского лидера, демократы так и не предложили ему провести новые переговоры насчет компромисса о финансировании строительства стена на границе с Мексикой.
Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.
По подсчетам экспертов, потери американской экономики от шатдауна могут составить порядка 1,2 млрд долларов в неделю, если шатдаун затянется.
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