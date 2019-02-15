Шатдауна не будет: сенат США утвердил бюджет

Финансирование утвердили до сентября 2019 года

Белый дом. Фото: Pixabay

Шатдауна не будет: сенат США утвердил бюджет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/02e/f44/5c402ef44cdcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/02e/f44/5c402ef44cdcb.jpg 2019-02-15T09:20:00+02:00 США Финансирование утвердили до сентября 2019 года

Американский сенат утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечает издание, в утвержденном сенате бюджете на строительство стены с Мексикой предусмотрено выделение лишь 1,37 миллиарда долларов, когда необходимы 5,7 миллиардов.

На данный момент законопроект должна принять Палата представителей, а после этого документ передадут президенту Дональду Трампу.

Напомним, ранее Трамп заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.

26 января Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".

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