Шатдауна не будет: сенат США утвердил бюджет
Финансирование утвердили до сентября 2019 года
Американский сенат утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года. Об этом сообщает The Hill.
Как отмечает издание, в утвержденном сенате бюджете на строительство стены с Мексикой предусмотрено выделение лишь 1,37 миллиарда долларов, когда необходимы 5,7 миллиардов.
На данный момент законопроект должна принять Палата представителей, а после этого документ передадут президенту Дональду Трампу.
Напомним, ранее Трамп заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.
Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой.
26 января Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Шатдауна не будет: сенат США утвердил бюджет". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп намерен подписать соглашение о границе, чтобы избежать очередного шатдауна
Американский президент заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана
Трамп прокомментировал возможность нового шатдауна
До 15 февраля президент США планировал договориться с демократами по финансированию строительства стены