Щенка чихуахуа схватил ястреб и уронил с высоты: малыша чудом спасли
Маленькому щенку крупно повезло - он остался в живых после падения с высоты
Удивительная история с "летающим щенком" и его чудесным спасением произошла накануне в городе Остин (штат Техас, США).
Маленькому щенку крупно повезло – он остался в живых после падения с высоты. Его схватил техасский ястреб, пронес некоторое расстояние в когтях, а потом уронил на землю. Невероятно, но крошечный чихуахуа, который весит всего около 460 гр, не получил ни одного перелома при падении. На нем лишь было несколько царапин – следов от когтей хищной птицы.
Щенок был найден после того, как группа строителей в Остине услышала его жалобный голос, сообщает Daily Mail. Щенок буквально упал им под ноги. Собачке дали имя в честь знаменитого американского скейтбордиста Тони Хоука.
"Этот крошечный парень был схвачен ястребом, а затем сброшен с высоты, – написал Центр защиты животных Остина на своей странице в Facebook. – Мы хотели бы познакомить вас с этим самородком, которого называем "чудо-щенок". Чудо, что он не только выжил, но и что раны на голове и груди довольно легкие".
Ближайший месяц щенок проведет у сотрудника Центра, а затем ему найдут "семью" – и он переедет в новый дом. Учитывая, какую популярность он уже получил благодаря этой истории в СМИ, претендентов забрать малыша будет очень много.
Ранее мы писали, что пытавшийся "оживить" птицу медведь прославился в сети. Необычные кадры стали хитом социальных сетей.
Напомним, кот решил защищать дом от непрошенного пернатого гостя. Хвостатый питомец без восторгов воспринял визит ястреба и бросился на него в атаку.
Также сообщалось, что принц Саудовской Аравии взял с собой в самолет 80 ястребов. Для перевозки хищных птиц в пассажирском салоне каждой из них нужно купить отдельный билет – о обойдется он не дешевле, чем для человека.
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