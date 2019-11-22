Школа на костях: дети в США учились на чужих могилах

Под одной из школ во Флориде обнаружили почти полторы сотни могил

/ Фото: Pixabay

В американском штате Флорида, где ранее столкнулись два катера, под зданием школы совершили жуткую находку – почти 150 могил.

Как сообщает CNN, инцидент произошел в городе Тампа. Останки обнаружили при помощи георадара. 145 гробы оказались захоронены на глубине 1-1,5 метра и, предположительно, являются частью открытого в середине XX века кладбища Риджвуд, на котором хоронили бедняков.

В общей сложности на Риджвуде было захоронено более 250 человек, преимущественно афроамериканцы, заявили представители школьного округа Тампы.

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Из общего числа покойников на этом кладбище около 80 были детьми разных возрастов.

В школьном округе Тампы утверждают, что чиновники занялись выяснением вопроса по поводу захоронений в октябре, когда некий человек сообщил члену школьного комитета города о том, что под зданием школы могут находиться могилы.

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Позже школьный округ нанял специалистов, которые с помощью георадара подтвердили наличие захоронений в данном месте.

Напомним, этим летом во Флориде произошел взрыв в торговом центре в городе Плантейшн. В результате случившегося пострадали от 15 до 20 человек.

Также сообщалось, что во Флориде восемь человек пострадали от удара молнии на пляже.

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