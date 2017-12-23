Школьницу из Америки будут судить за отправленное селфи

Фото с несовершеннолетней в неприличном виде распространилась по сети

В США 14-летнюю школьницу обвинили в изготовлении порнографических материалов после того, как она отправила своему однокласснику селфи в обнаженном виде.

Об этом сообщает KSTP.

По данным обвинения, девочка использовала приложение Snapchat. Позднее фотография с обнаженной несовершеннолетней школьницей распространилась среди других пользователей. За обвиняемую вступились члены Американского союза защиты гражданских свобод, которые выступили за прекращение судебного преследования.

Защита утверждает, что инцидент следует идентифицировать как секстинг (переписка с отправкой обнаженных фотографий), а не как изготовление порнографии. Но трудность состоит в том, что, по законам штата Миннесота, где рассматривается дело, между двумя явлениями не существует различий.

При этом в деле не фигурирует жертва, поскольку ни получатель, ни его родители не обращались в суд.

Напомним, в прошлом году в Ровно сотрудники киберполиции разоблачили двух местных жителей, занимавшихся распространением в интернете детской порнографии.