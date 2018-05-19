"Шпион за инопланетянами" от NASA прислал первое фото

Обсерватория будет открывать экзопланеты, удаленные от Земли не более чем на 200 световых лет

В апреле NASA запустили орбитальную обсерваторию TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет. Недавно она передала первый снимок. Об этом сообщается на официальном сайте космического агенства.

Одна из четырех камер обсерватории сделала фотографию 200 тысяч звезд. В ее центре - созвездие Центавра, в правом верхнем углу виден край туманности Угольный Мешок.

Позже TESS будет делать фотографии, которые смогут охватить участок неба в 400 раз больше, чем на тестовом изображении.

Обсерватория будет открывать экзопланеты, удаленные от Земли не более чем на 200 световых лет. Ожидается, что TESS найдет до 20 тысяч таких планет, до тысячи из которых окажутся планетами земного типа, а 70 будут располагаться в обитаемой зоне.

TESS называют преемником орбитального телескопа Kepler, который исследовал объекты, удаленные на три тысячи световых лет и с 2009 года открыл 2,6 тысячи экзопланет.

Напомним, ранее появилось видео странного явления над небом США.

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