Шпионский скандал в Tesla и циклон в Африке: ТОП-5 новостей мира

Против чего протестуют сербы и на какую дату перенесен Brexit

Фото: Pixabay

Шпионский скандал в Tesla и циклон в Африке: ТОП-5 новостей мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4ee/a30/5c94eea307982.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4ee/a30/5c94eea307982.jpg 2019-03-23T15:35:00+02:00 США Против чего протестуют сербы и на какую дату перенесен Brexit

Лидер, который дольше всех в СНГ оставался у власти, отказался от своего высокого поста. Что принесет Казахстану отставка Назарбаева и другие самые волнующие события международной жизни уходящей недели – в специальном материале сайта "Сегодня".

Президент Казахстана Назарбаев подал в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об эпохальном решении – сложении с себя полномочий главы государства. Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в специальном обращении к нации.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполняется 30 лет моего пребывания на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана", – заявил глава государства.

Он решил временно передать функции президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву.

В то же время 78-летний Назарбаев отметил, что он останется руководителем Совета безопасности своей страны.

Чем прославился Назарбаев на своем высоком посту и что известно об его преемнике, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Назарбаев ушел, но остался: что нужно знать о смене власти в Казахстане".

Смертельный циклон обрушился на Южную Африку

Число погибших в Зимбабве в результате наводнений и паводков, вызванных тропическим циклоном "Идай", составило 259 человек. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Международной организация по миграции (IOM).

Согласно им, число пропавших без вести составляет 217 человек, свои дома были вынуждены покинуть около 16 тыс. семей.

Фото: AFP

Ранее на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Эрве Верхузел сообщил, что около 200 тыс. жителей Зимбабве нуждаются в срочной помощи после обрушившегося тропического циклона.

Также сообщается, что число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек. Таким образом, число жертв превысило 500 человек.

Как сообщил министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейа, в зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике.

Саммит ЕС принял решение отложить Brexit

Все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС. Сообщается о двух возможных сценариях. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет", — заявил Туск.

Согласно итоговому документу саммита, "если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин британского парламента на следующей неделе, Европейский совет (саммит ЕС) согласен на отсрочку до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство проинформирует Европейский совет до этого дня о своем видении дальнейшего движения вперед".

Великобритания в этом случае может предпочесть выход без соглашения, запрос длительной отсрочки или отказ от Brexit.

Напомним, что британский премьер Тереза Мэй в среду 20 марта запросила у ЕС возможность отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако саммит глав государств и правительств ЕС согласился "отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая", но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе".

Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения — 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.

Против чего протестует Белградский "Майдан"

В Сербии, не без основания считающейся форпостом России на Балканах, продолжаются протесты против действующего президента страны Александра Вучича. В минувшую субботу протестное движение достигло апогея: демонстранты прорвались в здание государственной телерадиокомпании "Радио и телевидение Сербии", сорвав выпуск новостей. А в воскресенье блокировали резиденцию Вучича, причем в то время, когда он делал заявление в прямом эфире по субботним событиям. Президенту Сербии пришлось спешно покидать здание резиденции.

В России некоторые политики уже успели увидеть в событиях в Сербии "происки США". Что происходит на самом деле в этой балканской стране, разбирался сайт "Сегодня" в специальном материале "Белградский "Майдан": против чего протестуют сербы".

В компании Tesla разгорелся шпионский скандал

В Tesla разгорелся скандал из-за промышленного шпионажа: основанный Илоном Маском американский производитель электромобилей подал в суд на четырех своих бывших сотрудников. Их обвиняют в передаче конфиденциальной информации стартапу Zoox, который занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.

Как говорится в судебных документах, сотрудники Tesla работали в отделе по управлению складами и сортировочными центрами, после чего уволились, забрав с собой информацию о технологиях, "которая позволила Zoox сэкономить годы, которые ей понадобились бы на разработку собственных операций в сфере складского управления и логистики".

По мнению обвинения, бывшие сотрудники Tesla пересылали на свои личные почтовые адреса конфиденциальную информацию, чем нарушили свои трудовые соглашения.

Компания Zoox была основана в 2014 году. Летом она привлекла 500 млн долларов инвестиций и была оценена в 3,2 млрд долларов. В компании работают порядка 700 человек, которые занимаются разработкой ПО для самоуправляемых автомобилей, а также электромобиля, который сможет исполнять функции такси без водителя. В этих разработках Zoox сотрудничает с Intel.

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