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Штаб Трампа назвал запрет Twitter на политрекламу "очень тупым"

31 октября, 03:49

В избирательном штабе Дональда Трампа жестко раскритиковал запрет социальной сети на политрекламу

Пресс-служба избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа в резкой форме прокомментировала решение руководства социальной сети Twitter ввести запрет на любую политическую рекламу.

В штабе Трампа упрекнули Twitter за то, что соцсеть "отвернулась от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли".

"Очень тупое решение в отношении акционеров. Прекратит ли Twitter размещать рекламу ангажированных СМИ,...направленную против республиканцев?" – написали в штабе.

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Напомним, с 22 ноября вступит в силу запрет на политическую рекламу в Twitter. В соцсети опасаются, что таргетированная реклама может скомпрометировать политические предпочтения людей.

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Напомним, недавно из-за сбоя соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

Добавим, что Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

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