Штат США подал в суд на Китай: что случилось

После того как из-за эпидемии коронавируса жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения, штат Миссури решил судиться с Китаем, откуда вирус и произошел.

Как заявил 21 апреля генеральный прокурор штата Эрик Шмитт, власти Миссури считают, что КНР "лгала" миру о вспышке COVID-19 и приложила недостаточно усилий для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе. Об этом сообщает CNN.

В связи с этим Миссури ощутил "очень реальные" последствия вируса – более 6,1 тысячи человек заразились, из которых не менее 229 скончались.

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Кроме того, штат столкнулся и с экономическими последствиями пандемии – многие компании малого бизнеса вынуждены были закрыться, и теперь, по словам Шмитта, их сотрудникам очень сложно кормить свои семьи.

В связи с этим в суд Миссури поступил иск к китайским властям, Коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань, откуда коронавирус распространился в другие регионы и страны.

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"Китайские власти обманули общественность, скрыли важную информацию, арестовали информаторов, отрицали передачу от человека человеку перед лицом растущих доказательств, уничтожили важные медицинские исследования, оставив миллионы людей беспомощными перед вирусом и даже скрывали средства индивидуальной защиты, что вызывало глобальную пандемию, которой можно было избежать и предотвратить", – говорится в иске.

В свою очередь, в МИД КНР это назвали "злонамеренным издевательством над судопроизводством".

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"Действия правительства Китая в период пандемии не подпадают под юрисдикцию судов США. Подобное злоупотребление судопроизводством не способствует борьбе с эпидемией на территории США, а также противоречит международному сотрудничеству", – заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Напомним, что ранее США, Британия, Франция и Австралия обвинили Китай в отсутствии откровенности в освещении эпидемии коронавируса и потребовали провести независимое расследование обстоятельств появления вируса и его распространения.

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