Шторм "Флоренс" продолжает отнимать жизни, ущерб считают миллиардами
Только в Северной Каролине остаются заблокированными 1,1 тыс. автомобильных дорог
Об этом сообщает во вторник Reuters.
"По меньшей мере 32 человека погибли с момента, как ураган "Флоренс" в пятницу обрушился на американское – ред.) побережье", – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что наибольшее количество жертв стихии – 25 погибших – отмечается в штате Северная Каролина, шесть человек лишились жизни в Южной Каролине. Еще одно тело было найдено в штате Вирджиния, где шторм повлек возникновения по крайней мере 16-ти торнадо. Кроме того, сообщается о значительных разрушениях.
По предварительным оценкам, по состоянию на вторник стихия нанесла ущерб местной инфраструктуре на общую сумму $ 22 млрд.