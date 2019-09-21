Шторм "Имельда" в США: число жертв растет (видео)

Ранее сообщалось об одном погибшем, однако сейчас уже известно о четырех

Фото: twitter.com/Camachobeauty

Реклама

В США возросло число жертв шторма "Имельда", который обрушился на штат Техас, вызвав проливные дожди и наводнение. Так, в результате непогоды погибли уже четыре человека, сообщает CBS.

Двое из погибших нашли в собственных авто.

Тем временем жители штата активно публикую в социальных сетях видео и фотографии разгула стихии, в частности, подтопленных улиц и затопленных автомобилей.

Напомним, что из-за непогоды в аэропортах Хьюстона уже отменили более 900 авиарейсов. Полицейские и пожарные эвакуируют жителей подтопленных домов.

Смотрите также подробности об "Имельде" в сюжете:

Ранее сообщалось, что минимум 50 человек погибли из-за урагана "Дориан", который обрушился на Багамские острова 1 сентября.

Кроме того, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан", разрушили несколько домов в штате Северная Каролина. Ураган частично или полностью разрушил не менее 13 тыс. домов.

Мы также писали, что на пике мощности "Дориану" давали максимальную оценку по пятибалльной шкале, но потом он ослаб до четырех баллов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама