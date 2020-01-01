Штурм посольства США в Багдаде: Пентагон отправит 750 военных

/ Фото: Pixabay

Пентагон отправит на Ближний Восток еще 750 военнослужащих после того, как демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Переброска является уместной предупредительной мерой, предпринятой в ответ на повышение уровня угрозы в отношении американского персонала и американских объектов", – заявил министр обороны Марк Эспер вечером во вторник.

Реклама

Эспер добавил, что военнослужащие из подразделения быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии также готовы к отправке в ближайшие дни.

Как сообщали новости "Сегодня", 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Митингующим удалось поджечь ворота и стену вокруг здания. Они требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

В свою очередь Трамп нашел виновных в штурме американского посольства в Багдаде. Также он потребовал от иракских силовых структур защиты американских дипломатов. Позже стало известно, что посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, когда митингующие пытались штурмовать здание.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама