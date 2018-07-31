Шварценеггер на танке беспощадно раздавил лимузин: впечатляющее видео

Бронетехнику Арни вернул себе еще в 2008 году из музея, и теперь она пригодилась

Легендарный американский киноактер Арнольд Шварценеггер на своем личном танке переехал лимузин. Соответствующее видео опубликовал в YouTube американский телеканал CNBC.

Для одной из программ канала пригласили Арни, который любезно согласился проехаться по лимузину Lincoln TownCar на своем 46-тонном M47 Patton II.

Сам Шварценеггер рассказал, что это старый танк. По его словам, такие выпускались в США в 1950-х годах и использовались в Корейской войне, после чего уже экспортировались и во многие другие страны. Сам "железный" Арни не понаслышке знает эту технику, так как еще на службе в австрийской армии управлял этим танком.

M47 Patton II оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра. Всего было выпущено более 8,6 тысячи таких машин. Они стояли на вооружении до 1990-х годов во многих странах, в том числе в США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии.

Напомним, этот танк он забрал из музея в 2008 году. Шварценеггер в 2000 году отдал его военному музею в штате Огайо. Там машина находилась в течение восьми лет.

Зимой этого года Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов. На разгон до 100 километров в час Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse тратит 2,6 секунды, а выдает она 1200 лошадиных сил и 1500 Нм крутящего момента.