Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Сильный Трамп и растерянные демократы: что известно о кандидатах на пост нового президента США

Сегодня, 15:52

Американская система готова к любому президенту, считает эксперт

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

15 апреля в Соединенных Штатах Америки фактически стартовала предвыборная гонка. Ряд кандидатов на пост президента уже заявили о планах побороться за кресло американского лидера. Действующий глава государства Дональд Трамп в очередной раз может представить Республиканскую партию. А вот с демократами ситуация пока не такая однозначная.

Как считает эксперт-международник Антон Кучухидзе, желающих представить партию немало, а вот сильных кандидатов среди них нет.

"Республиканцы в очередной раз поддержат Дональда Трампа. Это человек, который привык очень демократично и жестко работать, кампании у него не вялые и стандартные. А у демократов сейчас состояние полной растерянности – с одной стороны, у них много кандидатов, с другой стороны, ни у одного из них нет сумасшедшего рейтинга. Вопрос в том – кто их них сможет бросить вызов президенту Трампу. Нужно постараться, чтобы сбить его рейтинг и как-то выглядеть на его фоне. И личностью надо быть такой, чтобы затмить его харизму", – говорит Кучухидзе.

По мнению эксперта, скорее всего, в грядущей гонке Хилари Клинтон не подаст свою кандидатуру. А вот бывший вице-президент США (2009-2017) Джо Байден – довольно сильный кандидат, который может побороться с Трампом.

"Хилари Клинтон вряд ли еще раз будет участвовать. Эта эпоха уже позади. Человек уже несколько кампаний проигрывает как внутри партии, так и республиканцам. А Джо Байден... Может быть. Учитывая его бэкграунд, учитывая, что это человек истеблишмента. Демократы будут вокруг него объединяться. Человек, который был вице-президентом – это уже готовый президент с точки зрения навыков и контактов", – продолжает специалист.

К слову, среди тех, кто заявил о желании побороться за президентское место, немало женщин. Есть кандидат и с мексиканскими корнями. Как считает Кучухидзе, сегодня США готовы поддержать любого кандидата.

"Американская система готова к любому президенту. Яркий тому примеру господин Трамп", – подытожил эксперт-международник.

Напомним, ранее мы писали, что Россия пытается в очередной раз воздействовать на выборы в США. В Интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ранее.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег выборы, США, кандидаты, Трамп, республиканцы, Демократы, Джо Байден, Кучухидзе

Вы сейчас просматриваете новость " Сильный Трамп и растерянные демократы: что известно о кандидатах на пост нового президента США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Трампа придумали, как использовать нелегалов для мести "демократам"

Вчера, 19:03

Нелегальных мигрантов могут отправить в "города-убежища", где сильны позиции демократов

Трамп заявил, что спецслужбы следили за его предвыборным штабом

12 апреля, 08:24

Президент США обвинил инициаторов расследования в попытке госпереворота

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

«Тихий переворот» по-Путински : проект «Новороссия» закрыт

Командир ВСУ сделал резкое заявление об Андрее Билецком

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя

В Украине создали новый вид оружия: появились подробности

Василий Ломаченко рассмешил всех на пресс-конференции после боя

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Андрей Шевченко: «Я доволен результатом матча»

Фанаты Боруссии вывесили восхитительный баннер
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Россия готовится к уходу с Донбасса

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Утяшева с ребенком "покинула" РФ