Сильный Трамп и растерянные демократы: что известно о кандидатах на пост нового президента США

Американская система готова к любому президенту, считает эксперт

Дональд Трамп. Фото: AFP

15 апреля в Соединенных Штатах Америки фактически стартовала предвыборная гонка. Ряд кандидатов на пост президента уже заявили о планах побороться за кресло американского лидера. Действующий глава государства Дональд Трамп в очередной раз может представить Республиканскую партию. А вот с демократами ситуация пока не такая однозначная.

Как считает эксперт-международник Антон Кучухидзе, желающих представить партию немало, а вот сильных кандидатов среди них нет.

"Республиканцы в очередной раз поддержат Дональда Трампа. Это человек, который привык очень демократично и жестко работать, кампании у него не вялые и стандартные. А у демократов сейчас состояние полной растерянности – с одной стороны, у них много кандидатов, с другой стороны, ни у одного из них нет сумасшедшего рейтинга. Вопрос в том – кто их них сможет бросить вызов президенту Трампу. Нужно постараться, чтобы сбить его рейтинг и как-то выглядеть на его фоне. И личностью надо быть такой, чтобы затмить его харизму", – говорит Кучухидзе.

По мнению эксперта, скорее всего, в грядущей гонке Хилари Клинтон не подаст свою кандидатуру. А вот бывший вице-президент США (2009-2017) Джо Байден – довольно сильный кандидат, который может побороться с Трампом.

"Хилари Клинтон вряд ли еще раз будет участвовать. Эта эпоха уже позади. Человек уже несколько кампаний проигрывает как внутри партии, так и республиканцам. А Джо Байден... Может быть. Учитывая его бэкграунд, учитывая, что это человек истеблишмента. Демократы будут вокруг него объединяться. Человек, который был вице-президентом – это уже готовый президент с точки зрения навыков и контактов", – продолжает специалист.

К слову, среди тех, кто заявил о желании побороться за президентское место, немало женщин. Есть кандидат и с мексиканскими корнями. Как считает Кучухидзе, сегодня США готовы поддержать любого кандидата.

"Американская система готова к любому президенту. Яркий тому примеру господин Трамп", – подытожил эксперт-международник.

Напомним, ранее мы писали, что Россия пытается в очередной раз воздействовать на выборы в США. В Интернете уже идет скоординированная кампания по дезинформации в отношении кандидатов от Демократической партии США, готовящихся к выборам 2020 года. И эта кампания в некоторой степени похожа на атаки, проводившиеся ранее.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.