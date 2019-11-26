Силовики США запросили информацию о компаниях, связанных с Джулиани

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Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк и Федеральное бюро расследований США направили в последние недели ряд запросов на предоставление данных о людях и организациях, связанных с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани и его предполагаемыми партнерами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, направленные американскими властями запросы касались информации относительно консалтинговой компании Giuliani Partners, некоммерческих организаций America First Action и America First Policies, фирмы Fraud Guarantee, которая, предположительно, сотрудничала с Giuliani Partners, и других структур. По мнению источников издания, список людей и организаций, которым были направлены соответствующие запросы, говорит о том, что прокуратура и ФБР заинтересованы в установлении причастности личного адвоката Дональда Трампа, а также его партнеров к возможному препятствованию правосудию, отмыванию денег, сговору с целью обмана американских властей, даче ложных показаний, работе в качестве иностранного агента и другим преступлениям.

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Издание подчеркивает, что в первую очередь следствие уделяет внимание консалтинговой деятельности Джулиани и его компании. Также американские власти интересуют политическая и предпринимательская активность Парнаса и Фрумана и их предполагаемая вовлеченность в дела администрации Трампа и деятельность Джулиани.

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Также федеральные прокуроры в США изучают вопрос о том, мог ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани быть лично заинтересованным в контракте в газовой сфере в Украине, которого добивались два его помощника.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, ранее на встречах с украинскими официальными лицами помощники Джулиани – Лев Парнаси Игорь Фруман – обсуждали возможность участия созданной ими компании в прокладке газопровода из Польши в Украину для поставок природного газа, доставленного из США. Они утверждали, что этот проект пользуется поддержкой администрации Трампа. Ссылаясь на сообщения осведомленных лиц, для которых был организован брифинг по этому вопросу, газета указывает, что на этих встречах они добивались от украинских официальных лиц содействия в проведении расследования в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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