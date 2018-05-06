Сирийские военные не смогли сбить ни одну из 109 "ракет-невидимок" США – Трамп

Президент США настаивает на том, что американская военная техника и вооружение "лучшие в мире"

Сирийские военные не смогли сбить ни одну из 109 "ракет-невидимок", выпущенных по территории страны 14 апреля Соединенными Штатами, Великобританией и Францией. С таким утверждением в субботу вновь выступил президент США Дональд Трамп, – передает ТАСС.

Произнося речь на круглом столе, посвященном сокращению налогов в городе Кливленд (штат Огайо), глава государства настаивал на том, что американская военная техника и вооружение – "лучшие в мире".

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"Недавно вы могли наблюдать это на примере того, что мы сделали в Сирии, когда они (сирийские военные – прим. Ред.) сказали, что сбили 40 ракет", – заметил Трамп.

"Я так не думаю. Я позвонил [в Пентагон] и спросил, сколько сбили. Ни одной, – продолжил он. – Это называется стелс-ракеты. Мы выпустили 109 [ракет] и 109 попали в цель", – добавил он.

При этом ранее после нанесения ударов в Министерстве обороны США называли цифру в 105 крылатых ракет, операция была признана успешной.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым данным, было применено химическое оружие.

Ранее Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию 14 апреля. Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары уничтожили все заданные цели.

Напомним, в Минобороны РФ утверждают, что сирийским средствам ПВО удалось сбить 71 ракету. Удары являлись ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.