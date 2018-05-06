Сирийские военные не смогли сбить ни одну из 109 "ракет-невидимок" США – Трамп
Президент США настаивает на том, что американская военная техника и вооружение "лучшие в мире"
Сирийские военные не смогли сбить ни одну из 109 "ракет-невидимок", выпущенных по территории страны 14 апреля Соединенными Штатами, Великобританией и Францией. С таким утверждением в субботу вновь выступил президент США Дональд Трамп, – передает ТАСС.
Произнося речь на круглом столе, посвященном сокращению налогов в городе Кливленд (штат Огайо), глава государства настаивал на том, что американская военная техника и вооружение – "лучшие в мире".
"Недавно вы могли наблюдать это на примере того, что мы сделали в Сирии, когда они (сирийские военные – прим. Ред.) сказали, что сбили 40 ракет", – заметил Трамп.
"Я так не думаю. Я позвонил [в Пентагон] и спросил, сколько сбили. Ни одной, – продолжил он. – Это называется стелс-ракеты. Мы выпустили 109 [ракет] и 109 попали в цель", – добавил он.
При этом ранее после нанесения ударов в Министерстве обороны США называли цифру в 105 крылатых ракет, операция была признана успешной.
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым данным, было применено химическое оружие.
Ранее Пентагон раскрыл детали атаки на Сирию 14 апреля. Всего США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет. По объекту в районе Дамаска выпустили 76 ракет. По второй цели в провинции Хомс было выпущено 22 ракеты, причем в этом ударе участвовали все три страны. Третий объект – бункер, в котором как утверждают США, хранилось химическое оружие, был атакован семью ракетами. Удары уничтожили все заданные цели.
Напомним, в Минобороны РФ утверждают, что сирийским средствам ПВО удалось сбить 71 ракету. Удары являлись ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума.