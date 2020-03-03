Скандал с почтой: Клинтон вынуждена дать показания в суде

Федеральный суд американского столичного округа Колумбия решил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон вынуждена дать показания о том, почему она использовала личную электронную почту для служебной переписки в период нахождения в должности.

Об этом говорится в постановлении судьи Ройса Ламберта.

Он частично удовлетворил соответствующий иск консервативной правозащитной организации Judicial Watch.

В постановлении также говорится о том, Клинтон нужно ответить о ее понимании обязательств по обращению с записями Госдепартамента.

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Напомним, что еще в 2015 году начался скандал из-за того, что Клинтон, когда была главой Госдепартамента США, использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем – Ред.), а личную (более 30 тыс. писем – Ред.) удалила.

В 2016 году тогдашний директор ФБР Джеймс Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Но поздне сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств.

6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе.

В октябре 2019 года бывший госсекретарь США и соперник американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон пока не планирует вступать в президентскую гонку в 2020 году, однако не исключает вероятности такого развития событий.

Ранее экс-госсекретарь опубликовала "письмо из прошлого" и тонко потроллила Трампа.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Напомним, что во время выборов в 2016 году еще кандидатом в президенты США Дональд Трамп назвал Хиллари Клинтон "вруньей мирового уровня".

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