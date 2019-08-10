Скандального миллиардера Джеффри Эпштейна нашли мертвым

Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации

Джеффри Эпштейн. Фото: скриншот

В тюремной камере нашли мертвым скандального американского финансиста и миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом рассказывает ВВС.

По информации ведомства, его обнаружили в камере, где 66-летний мужчина ожидал судебного решения в связи с обвинениями в торговле людьми и педофилии. Вероятнее всего, он покончил с собой.

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Сообщается также, что 23 июля Эпштейн пытался повеситься в тюрьме в нью-йоркском районе Манхэттен и был найден лежащим "в полубессознательном состоянии". У него были зафиксированы повреждения кожи на шее.

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Эпштейн был задержан 7 июля текущего года. По версии следствия, он пользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девушек, а также с аналогичной целью "передавал" их другим влиятельным людям. При этом сам Эпштейн свою вину категорически отрицал.

Напомним, ранее мы писали, что арест американского миллиардера Джеффри Эпштейна по обвинению в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации обернулся новой отставкой в Белом доме. Из-за скандала вокруг 66-летнего финансиста администрацию Дональда Трампа решил покинуть министр труда США Александр Акоста.

Также мы сообщали, что этой весной бывшего казначея Ватикана кардинала Джорджа Пелла приговорили к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя 13-летними мальчиками из церковного хора в Мельбурне.

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