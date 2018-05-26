Скончался астронавт NASA, побывавший на Луне

Американский астронавт Алан Бин, который являлся четвертым по счету человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в субботу в возрасте 86 лет в больнице. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАСА.

Как отмечает космическое ведомство, Бин почувствовал себя плохо около двух недель назад, когда находился в штате Индиана. Он был доставлен в больницу в Хьюстоне (штат Техас). Астронавт скончался в этом медицинском учреждении в окружении близких.

"Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать", – приводятся в заявлении слова Лесли, супруги Бина.

Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным летчиком. На поверхность Луны он ступил в ноябре 1969 года. Он являлся тогда членом экипажа корабля "Апполон-12".

Напомним, первый космонавт Украины Леонид Каденюк скоропостижно скончался в Киеве на 68-м году жизни.

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Кроме того, в этом году ушел из жизни великий астронавт Брюс МакКендлесс, который был капитаном американского флота, а также одним из 19 астронавтов, кого выбрало NASA для космической миссии.

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