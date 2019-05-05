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Слетать в космос на выходных скоро сможет каждый желающий

5 мая, 06:00

Компания Джеффа Безоса провела успешные испытания ракеты


Уже в 2019 году полет в космос на выходных может стать реальностью. На днях основанная американским миллиардером Джеффом Безосом компания Blue Origin успешно испытала космический корабль для туристических полетов

Многоразовая ракета New Shepard поднялась на автопилоте на 106 километров, после чего удачно приземлилась в Западном Техасе – через 10 мину после старта. Этот полет стал 11-м испытательным. В пассажирской капсуле (и ракета, и капсула уже побывали в космосе, в декабре прошлого года) находились манекен по имени Скайуокер и научное и экспериментальное оборудование.

Высоты, на которую способна подняться ракета New Shepard, достаточно, чтобы каждый пассажир почувствовал невесомость.

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin занимается разработкой технологий для космического туризма. В ноябре 2015 года компании впервые удалось после запуска в космос успешно посадить на Землю ракету и капсулу. Изначально первый туристический полет Bue Origin рассчитывала провести в текущем году, однако затем сдвинула сроки — теперь ожидается, что такой полет состоится до апреля 2019 года.

Напомним, с американского космодрома стартовала ракета-носитель Atlas V с двумя военными аппаратами. С 2002 года это 77-й пуск Atlas V.

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Тег ракета-носитель, космический корабль, полет, невесомость, Blue Origin

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