Слезы и кровь в Калифорнии: что известно о стрелке и жертвах

Правоохранительным органам США удалось определить личность стрелка, который 7 ноября устроил массовую бойню в одном из развлекательных заведений города Таузанд-Окс, штат Калифорния.

Несмотря на то, что американское законодательство запрещает полиции разглашать данные преступников до решения суда, ссылаясь на свои источники Associated Press пишет, что это 29-летний мужчина.

По словам шерифа окружной полиции Джеффа Дина, при приближении правоохранителей злоумышленник покончил с собой.

Также известно, что он стрелял из пистолета 45-го калибра и применил дымовую шашку.

Кроме того, стало известно об одном из 12 убитых им в баре Borderline Bar & Grill. Им оказался заместитель шерифа округа Вентура сержант Рон Хелус. Он первым прибыл на место событий и, попытавшись попасть в заведение, был насколько раз ранен. Позже он скончался в больнице. В следующем году он должен был выйти на пенсию.

Об остальных 11 жертвах информации нет, но, согласно информации на сайте заведения, в него пускали только совершеннолетних.

Some tearful reunions among those presumably (though unconfirmed) at Borderline or who knew them at Borderline. #Borderline #BorderlineShooting #ThousandOaksShooting @vcstar pic.twitter.com/0Ik19qFyGa