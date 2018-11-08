Слезы и кровь в Калифорнии: что известно о стрелке и жертвах

Личность убийцы уже известна полиции США, но разглашать ее пока запрещено законом

Правоохранительным органам США удалось определить личность стрелка, который 7 ноября устроил массовую бойню в одном из развлекательных заведений города Таузанд-Окс, штат Калифорния.

Несмотря на то, что американское законодательство запрещает полиции разглашать данные преступников до решения суда, ссылаясь на свои источники Associated Press пишет, что это 29-летний мужчина.

По словам шерифа окружной полиции Джеффа Дина, при приближении правоохранителей злоумышленник покончил с собой.

















Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Также известно, что он стрелял из пистолета 45-го калибра и применил дымовую шашку.

Кроме того, стало известно об одном из 12 убитых им в баре Borderline Bar & Grill. Им оказался заместитель шерифа округа Вентура сержант Рон Хелус. Он первым прибыл на место событий и, попытавшись попасть в заведение, был насколько раз ранен. Позже он скончался в больнице. В следующем году он должен был выйти на пенсию.

Об остальных 11 жертвах информации нет, но, согласно информации на сайте заведения, в него пускали только совершеннолетних.

Напомним, что жертвами жуткого расстрела в баре Таузанд-Окса в штате Калифорния стали 13 человек. В момент случившегося в баре проходила студенческая вечеринка, на которой собрались несколько сотен человек. Известно, что злоумышленник сделал не менее 30 выстрелов.

Как мы уже писали, после случившегося стрелок скрылся с места преступления, но позже появилась информация, он мертв.

Ранее сообщалось о стрельбе ночном клубе в штате Огайо, в результате которой погибла женщина и семь человек получили ранения.