Это не приказ: в Белом доме объяснили слова Трампа в адрес главы Минюста США

Ранее Трамп потребовал от Сешнса немедленно прекратить расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США

Высказывания президента Дональда Трампа в адрес министра юстиции, генерального прокурора США Джеффа Сешнса относительно расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не являлись распоряжением, обязательным для исполнения.

Такое пояснение дала в среду, 1 августа, на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, комментируя запись Трампа в Twitter.

"Это не приказ. Это мнение президента", – заявила официальный представитель главы администрации США. С ее точки зрения, в данном случае "нет создания препятствий" отправлению правосудия со стороны Трампа, президент лишь "дает отпор".

"Есть причина тому, что президент рассержен", – отметила Сандерс.

Ранее Трамп по существу потребовал от Сешнса немедленно прекратить расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Генеральному прокурору "следует немедленно остановить эту фальсифицированную охоту на ведьм", написал Трамп.

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Газета New York Times сообщала, что Трамп лично просил Сешнса отказаться от принятого им весной прошлого года решения не участвовать в любых разбирательствах, касающихся возможной роли России в предвыборных процессах в США. По ее данным, Трамп, узнав о решении Сешнса взять самоотвод, был настолько недоволен этим, что несколько дней не отвечал на звонки главы Минюста. Затем президент неоднократно подвергал министра резкой публичной критике.

Напомним, Трамп утверждал, что ничего не знает о встречах сына и зятя с российскими агентами. В частности, американский президент назвал "фейком" утверждения, что он знал о встрече Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера с Натальей Весельницкой.

Тем не менее, бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн готов свидетельствовать о том, что Трамп непременно знал, что его сын Дональд Трамп-младший встречался с представителями Кремля во время президентской кампании в июне 2016 года.