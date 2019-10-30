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Словно после Апокалипсиса: лесные пожары в Калифорнии глазами украинца

30 октября, 19:55

Обуздать пламя в Южной Калифорнии пожарные не могут уже неделю

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Из-за лесных пожаров в Южной Калифорнии впервые в истории объявили красный уровень опасности.

Огонь распространяется из-за сильных ветров и высокой температуры воздуха. Обуздать пламя пожарники не могут уже неделю. Полностью сгорели десятки домов.

Жуткое видео эксклюзивно для "Сегодня" снял украинец Александр Ярмолатый, который переехал в США несколько лет назад.

Вокруг – полностью сгоревшие дома и деревья, обугленные машины, покрытые пеплом. На улицах – ни души. Творящееся вокруг напоминает декорации к фильму об Апокалипсисе. Таковы последствия пожара в Южной Калифорнии.

На улице – безлюдно. Только пожарники время от времени патрулируют местность. И выезжают на место возгорания.

"Мы проводим работу сейчас на этом участке, ведь пожар с большой скоростью может перебросится сюда", – говорит один из пожарников.

Спасатели работают в несколько смен. Для них здесь оборудовали мобильные дома на колесах.

Без света в домах остались около миллиона калифорнийцев, из-за пожара в большинстве школ и университетов западного побережья США отменили занятия, а сотни вынужденных беженцев расселили в наскоро оборудованные помещения.

Обуздать пламя в Калифорнии пожарные не могут уже неделю. Огонь стремительно расползается по округе. И охватил более 200 га территории, полностью выгорели десятки домов. Свои многомиллионные имения оставили и голливудские звезды.

Настолько опасной ситуация еще не была никогда. И прогнозы метеорологов неутешительны. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о том, что ветер станет еще сильнее. Его скорость местами достигнет 100 км\час.

Напомним, что ранее в связи с бушующими лесными пожарами на всей территории Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Источник: Сегодня

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