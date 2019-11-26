Слухи о "кончине" преувеличены: ученые утверждают, что Большое красное пятно Юпитера не уменьшается

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Американские астрономы доказали, что размеры Большого красного пятна, "вечного" урагана в верхних слоях атмосферы Юпитера, остаются неизменными на протяжении последних трех сотен лет. Его кажущееся уменьшение было порождено своеобразной оптической иллюзией, связанной с движением облаков, сообщает пресс-служба Американского физического общества.

"Не думаю, что существованию Большого красного пятна когда-то что-то угрожало. Перефразируя Марка Твена, можно сказать, что слухи о его скорой кончине были сильно преувеличены", — заявил Филип Маркус, планетолог из университета Калифорнии в Беркли.

Неофициальным первооткрывателем Большого красного пятна, как сегодня считают историки науки, был великий итальянский астроном Джованни Кассини, нарисовавший его в своих лабораторных журналах еще в 1665 году. Только в прошлом столетии астрономы выяснили, что это причудливое пятно представляет собой мощнейший ураган-антициклон, ветер в котором движется со скоростью примерно в 430 километров в час.

Этот ураган может поспорить по размерам с планетами — он примерно в 1,3 раза шире, чем диаметр Земли, а перепад температур внутри него в несколько раз выше, чем аналогичный показатель для самых жарких и холодных уголков поверхности нашей планеты. По мнению ученых, он играет роль своеобразной "грелки", перекачивающей тепло из недр газового гиганта в верхние слои его атмосферы, разогревая ее до относительно высоких температур, вызывавших споры между учеными в прошлом.

На рубеже веков многие исследователи открыли несколько предположительных намеков на то, что Большое красное пятно, как выразился Маркус, "начало умирать". В частности, анализ старых фотографий пятна и заметок астрономов XIX века показал, что всего 150 лет назад внутри него могло поместиться не одна, а сразу три Земли. Что заставляет ураган уменьшаться и как этот процесс влияет на его поведение, ученые не знали.

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Интерес планетологов к сокращению площади Большого красного пятна вспыхнул с новой силой в мае этого года, когда снимки, полученные астрономами-любителями при помощи наземных телескопов, указали на то, что от юпитерианского урагана начали "откалываться" причудливые структуры, которые ученые назвали "хлопьями".

Они представляли собой крупные облака и вихри площадью в десятки тысяч квадратных километров, которые удалялись на некоторое расстояние от Большого красного пятна и затем исчезали, "растворяясь" в атмосфере планеты. Их существование подтвердил в конце лета зонд Juno, в очередной раз сблизившийся с Юпитером и получивший новые фотографии Большого красного пятна.

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Маркус и его коллеги выяснили, что эти структуры на самом деле представляют собой следы не "гибели" Большого красного пятна, а обновления его облачного покрова, создав детальную компьютерную модель этого гигантского урагана и обратив внимание на одну его отличительную особенность.

Дело в том, что визуальные границы этого вихря — слой белых облаков, окружающих темное пятно на фотографиях Юпитера — и его реальные физические пределы не совпадают. На самом деле, как показали расчеты Маркуса и его команды, у Большого красного пятна есть две внутренних границы, расстояние между которыми определяет то, как этот ураган взаимодействует c менее крупными вихрями, которые периодически сближаются с ним.

В том случае, если расстояние между этими линиями велико, то тогда Большое красное пятно сливается с небольшими ураганами и растет, "съедая" их и расширяя свои запасы облаков. В противном случае оно "выплевывает" назад менее крупные ураганы, которые увлекают за собой часть его облачного покрова.

Из-за этого возникает ложное впечатление, что главный "вечный" ураган Юпитера стремительно сокращается в последние годы и даже начал разваливаться на части.

Напомним, что NASA подтвердила наличие жидкой воды на одном из спутников Юпитера. Напомним, что ранее на спутнике Сатурна нашли таинственные лабиринты.Смотрите также в сюжете о том, как в Украине разрабатывают орбитальный космический аппарат будущего:

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