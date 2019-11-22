Слушания по импичменту Трампа: в Белом доме раскритиковали очередной этап

В Конгрессе дали показания бывший советник Трампа по России и сотрудник посольства в Киеве

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В Белом доме заявили, что показания бывшего советника президента США по России и Евразии Фионы Хилл и сотрудника американского посольства в Киеве Дэвида Холмса основаны лишь на их личных оценках и мнениях и не содержат никаких доказательств.

"Сегодняшние свидетели основываются, главным образом, на своих собственных предположениях и мнениях. Эти двое свидетелей, ровно так же, как и остальные, не имеют никакой личной или непосредственной информации о том, почему США временно задержали помощь", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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Она добавила, что конгрессмены-демократы, инициировавшие процедуру импичмента, "мотивированы больной ненавистью к Трампу".

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследование относительно действий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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