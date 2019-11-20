Слушанья в Конгрессе по импичменту Трампа: в Белом доме не увидели ничего нового

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Состоявшиеся слушания в палате представителей США в рамках процедуры импичмента не выявили ничего нового, заявила представитель Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы не узнали ничего нового в ходе сегодняшних процедур в рамках импичмента", – говорится в заявлении Гришэм.

По ее словам, оба участника слушаний указали, что ничего из взаимодействий Трампа с украинским руководством нельзя классифицировать как "подкуп" или как любое другое преступление.

Представитель Белого дома отметила, что демократы и глава комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф "просто ослеплены ненавистью" к Трампу.

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Ранее в палате представителей завершилась первая часть слушаний. На них выступили помощник вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс и ведущий эксперт по Украине Совета национальной безопасности Александр Виндман.

"Первый акт сегодняшнего циркового представления завершен", – сказал замглавы комитета по разведке республиканец Дэвин Нуньес, подводя итоги слушаний. По словам Нуньеса, демократы не смогли получить какую бы то ни было информацию, которая бы подкрепила их призывы к импичменту Трампа.

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"Они сейчас не ближе к импичменту, чем три года назад", – считает замглавы комитета палаты представителей по разведке.

Позднее в палате представителей выступят советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности Тим Моррисон и бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

На прошлой неделе стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальную расследование относительно действий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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