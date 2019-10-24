Смертельная парковка: в США авто вылетело с четвертого этажа паркинга

В американском городе Индианаполис авто вылетело с четвертого этажа паркинга. Водитель и ее пассажир, которые были внутри, погибли на месте. Трагедия произошла средь бела дня в центре города. В воздухе авто перевернулось и приземлилось на крышу. В полиции говорят, что чудом обошлось без жертв среди тех, кто находился у здания, ведь на аллее куда упала машина, обычно многолюдно. Сейчас паркинг не работает.

Трагедии на парковках случаются и в Украине. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как Volkswagen сбил двух людей и въехал в три авто, дрифтуя на парковке. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх. С места инцидента с тяжелыми травмами их забрали медики. Горе-водитель также пострадал, однако, как отмечает издание, вероятно, травмы связаны не с аварией, а с недовольством окружающих ее последствиями.

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Не смотря на это, ранее стало известно, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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