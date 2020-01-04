Смертельно опасный эксперимент: американец год питался просроченными продуктами

Владелец сети супермаркетов решил проверить, так ли важен срок употребления, указанный на упаковке

Питаться только просроченным. На этот эксперимент решился американец-владелец сети элитных супермаркетов. В течение года он потреблял продукты, срок годности которых давно истек. В частности, яйца, сыр, йогурты и даже консервы. Но насколько опасно для здоровья употреблять такие продукты? Смельчака расспросила корреспондент новостей "Сегодня" в США.

"Только натуральные продукты по цене "выше средней" – этот американский супермаркет привлекает в основном состоятельных потребителей. Скромная покупка: десяток яиц, кусок курятины и овощи для салата обошлись в 30 долларов, более 600 гривен. Даже для жителей США это недешево.

Отборное мясо, молоко и свежие овощи – на полках красуются только такие товары. Но владелец сети этих магазинов предпочел другое – просрочку.

"Я ненавижу бесполезно тратить ресурсы. Поэтому ел то, что производители рекомендовали выбросить. Хотел понять, что на самом деле означает дата употребления на упаковках", – делится Нэш Скотт, владелец сети органических супермаркетов.

Начал эксперимент более года назад. Как-то из залежалого йогурта в холодильнике приготовил смуззи. Разницы во вкусе не почувствовал и заинтересовался, будет ли так же с другими продуктами?

"Я употреблял масло еще два года после даты, указанной на упаковке. По вкусу одинаково. Видите? Еще жив. У меня такой желудок, что все переварит", – рассказывает эксперементатор.

Но в его рационе не было просроченного молока и мяса. Ими, говорит, легко отравиться. А вот сыр, мед, яйца, крупы и консервы пробовал.

"Этот грибной суп будет пригодным и через 10 лет. Ведь в такую банку не попадет кислород", – показывает консервы мужчина.

Безопасна ли просроченная еда определял по виду и запаху. Бизнесмен понял: дата, указанная на упаковке в большинстве случаев не имеет значения. Особенно для косметических средств. Как, например, соль для ванны.

"Это же минерал! Как можно сказать, что он с годами портится? Это все равно, что придумать срок годности для ламината", – говорит мужчина.

Но результаты эксперимента не изменят американских законов. Они диктуют убрать с полок просроченные товары.

"Все, что я могу сделать – передать их в приюты для бездомных", – говорит Нэш.

Сотрудничают американские супермаркеты и с небольшими магазинчиками. Заранее забирают просроченную еду. И уже вполне законно продают вполовину дешевле.

Нэш Скотт за год сэкономил около пяти тысяч долларов. И спас от помойки несколько тонн продуктов. Которые и после срока, указанного на упаковке, превращались в яичный пирог или фруктовое смуззи.

Ранее сайт "Сегодня" разобрался, какие товары чаще других продают после окончания срока реализации, и как все это контролируют законодательные нормы.

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