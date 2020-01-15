СМИ нашли в переписке помощника Джулиани данные о слежке за послом США в Украине

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Предприниматель Лев Парнас, который, предположительно, выполнял в Украине поручения Рудольфа Джулиани — адвоката президента США Дональда Трампа, знал о слежке за Марией Йованович, когда она была американским послом в Киеве. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение данные, хранившиеся в смартфоне Парнаса и переданные в минувшие выходные демократам в Конгрессе.

Согласно публикации, речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте прошлого года с неким Робертом Хайдом. Он, по заключению газеты, был связан с лицами в Украине, которые вели слежку за тогдашним послом США. "Они желают помочь, если вам и нам понравится цена", — написал Хайд. Газета не берется пока утверждать, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

В публикации не скрывается, что речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США. Сам Бонди информировал, что все эти данные имеют отношение к расследованию в рамках процедуры импичмента Трампа. Также спикер нижней палаты Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) объявила, что голосование по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского президентапройдет 15 января.

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Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что в октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

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Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

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