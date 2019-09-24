СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине

У американского лидера были сомнения по поводу необходимости выделения средств

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине, поскольку опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции. Решение было принято по меньшей мере за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и не имело к нему никакого прямого отношения. Такое объяснение дали газете The Washington Post трое представителей американской администрации высокого ранга.

Согласно информации источников, распоряжение Трампа было передано Госдепартаменту и Пентагону в середине июля, а телефонный разговор состоялся 25 июля. По словам источников издания, у американского лидера были сомнения по поводу необходимости выделения средств, и он хотел изучить то, как они расходуются.

Как отметил один из представителей администрации, Трампа беспокоило то, что "в Украине есть очень много коррупции". Другой источник категорически отверг утверждения о том, что американский лидер таким образом намеревался оказать давление на Зеленского. "Это ничего общего не имело с принципом услуга за услугу", — заявил он.

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При этом решение о разморозке фондов, по словам представителей администрации, было продиктовано тем, что 30 сентября заканчивался финансовый год. В Белом доме опасались, что в случае, если деньги, выделение которых было ранее одобрено Конгрессом, не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона со стороны исполнительной ветви власти.

Позднее сообщалось, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Потом Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на 250 млн долларов. Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Напомним, что ранее эксперты призвали США больше помогать Украине в борьбе с Россией.

Добавим, что начиная с 2014 года США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ.

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