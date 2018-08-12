СМИ рассказали, как Россия раскачивала ситуацию в Штатах

Сегодня, 11:22

РФ могла быть причиной обострения ситуации в Шарлотсвилле

Фото: AFP
Фото: AFP

Вмешательство РФ в политику США могло быть причиной обострения ситуации во время беспорядков в Шарлотсвилле в прошлом году. Об этом заявил представитель Республиканской партии США Томас Гаррет, передает CNN .

"Я находился на закрытой сессии брифинга, возможно, два месяца назад по ситуации в Шарлотсвилле с директором ФБР (Кристофером Реем), среди других, и спросил, связано ли как-то вмешательство России в разжигании огня вокруг того, что произошло Шарлотсвилле, – рассказал Гаррет. – Мне сказали, что да".

Он утверждает, что Россия "подстрекала одних американцев к вражде с другими американцами, чтобы подорвать доверие западных демократий".

Напомним, беспорядки в американском городе Шарлотсвилль в прошлом году начались из-за намерения властей убрать с городского парка памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял армию конфедератов в ходе Гражданской войны в США в 1861-1865 годах. В результате столкновений между участниками "Марша объединенных правых" и их противниками погибла девушка, еще 34 человека получили ранения.

Кроме того, 12 августа в Шарлотсвилле, где в течение дня продолжались столкновения между ультраправыми активистами и их противниками (в них пострадали 15 человек), машина врезалась в толпу демонстрантов. По последним данным, погиб 1 человек и 34 пострадали. 
Россия, США, Шарлоттсвилль, вмешательство России

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