СМИ: Трамп хотел публично объявить о приглашении Путина в США

Встреча Путин и Трампа в Осаке / Фото: kremlin.ru

Американский лидер Дональд Трамп в марте 2018 года потребовал от занимавшего на тот момент должность помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о приглашении российского президента Владимира Путина посетить Вашингтон. Такие сведения приводятся в новой книге, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг и поступившей в продажу в США.

Книга вышла под названием "Очень стабильный гений". Нынешний американский лидер, представляющий Республиканскую партию США, отозвался о себе таким образом в январе 2018 года, отвечая на критику со стороны политических оппонентов в лице демократов.

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По данным авторов книги, 20 марта 2018 года во время телефонного разговора Трамп поздравил Путина с победой на прошедших в РФ выборах и пригласил его в американскую столицу. Трамп тогда сказал Макмастеру, что хочет сам продиктовать заявление для публикации, в котором бы говорилось о приглашении российского лидера в Вашингтон. "Я хочу, чтобы Путин приехал сюда", — цитируют авторы книги Трампа. "Да, господин президент, — ответил его помощник. — Мы немедленно начнем работать над этим". "Сообщим о приглашении и опубликуем заявление о нем", — подчеркнул хозяин Белого дома. Однако Макмастер, продолжают авторы книги, смог убедить Трампа не публиковать заявление о приглашении. Он объяснил президенту, что официальные визиты и двусторонние встречи такого рода должны держаться в тайне до тех пор, пока обе стороны не согласуют конкретную повестку переговоров.

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Как отмечается в книге, позднее помощник Трампа поручил занимавшей на тот момент пост старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионе Хилл "связаться с российским послом и начать переговоры о возможной встрече". "Он подчеркнул, что ей не следует торопиться. Если она назначит встречу с послом, то в следующий раз, когда спросит Трамп, они могут сказать, что работают над организацией визита", — говорится в книге.

Также стало известно, о чем могут поговорить Путин и Трамп во время новой встречи.

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